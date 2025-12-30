Language
    ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक पोस्ट का भाजपा विधायक ने किया विरोध, TMC बोली- आ रही राजनीति की बू

    By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    भाजपा विधायक असीम सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध किया है। बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता ...और पढ़ें

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के भाजपा विधायक असीम सरकार ने इंटरनेट मीडिया पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में की गई एक कथित आपत्तिजनक पोस्ट के विरोध में अपनी आवाज उठाई है।

    पिछले दिनों बांग्लादेश के एक कट्टरपंथी नेता रफीकुल उल्लाह अफसारी द्वारा ममता बनर्जी को शादी का प्रस्ताव देने वाला एक विवादास्पद वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। भाजपा विधायक ने कहा कि राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंसान हैं। ममता बनर्जी एक महिला हैं और राज्य की मुख्यमंत्री हैं। उनके बारे में भद्दी टिप्पणियां कभी भी स्वीकार्य नहीं हैं।

    'उम्मीद थी कि टीएमसी नेता उठाएंगे आवाज'

    उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद थी कि टीएमसी नेता-कार्यकर्ता इस पोस्ट के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी ने विरोध नहीं किया। मुझे लगा कि मुझे विरोध करना चाहिए, इसलिए मैंने विरोध किया और भविष्य में भी ऐसे अनैतिक कृत्यों के खिलाफ विरोध करता रहूंगा।

    भाजपा नेता के बयान में आ रही राजनीति की बू : टीएमसी

    इस संदर्भ में तृणमूल कांग्रेस के राणाघाट दक्षिण संगठनात्मक जिले के उपाध्यक्ष चंचल देबनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में पोस्ट करने वाला व्यक्ति अनपढ़ है। हम उसकी बात को कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। उन्होंने असीम सरकार पर शिष्टाचार की आड़ में राजनीतिक हमले करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता के बयान में राजनीति की बू आ रही है।

