    शाहजहां का ताजमहल नहीं है यह, मंदिर बनते बनते मकबरा बना है: कैलाश विजयवर्गीय 

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 10:55 PM (IST)

    मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ताजमहल को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ताजमहल को प्रेम का प्रतीक मानने से इनका

    Hero Image

    बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विश्वधरोहर में शामिल ताजमहल को लेकर बयान दिया है, जिसने चर्चाओं का दौर गर्म कर दिया है, तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को बिहारी होकर भी विनम्र होने पर सवाल खड़ा कर दिए हैं।

    इससे यह दोनों बयान चर्चाओं में हैं। असल में बुधवार को बीना विधानसभा में वह राकेश सिरोठिया की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समाराेह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंन मंच से यह बयान दिए। वह दोपहर करीब एक बजे बाद नगर से होते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट के मंच पर पहुंचे थे।

    कैलाश विजयवर्गीय का ताजमहल पर बयान

    कैलाश विजयवर्गीय ने यहां ताजमहल को प्रेम का प्रतीक न मानते हुए बृजभूमि को प्रेम का प्रतीक बताया है, उन्होंने मंच से कहा की बृजभूमि प्रेम की भूमि है, इसीलिए शाहजहां ने जब इस भूमि के बारे पढ़ा और देखा तब बुरहानपुर में दफन मुमताज को यहां बनने वाले मंदिर की जगह ताजमहल का निर्माण कर मकबरा बनवाया।

    ताजमहल कभी हमारे ही लोगों ने बनवाया था। शाहजहां ने पढ़कर समझा कि यह भूमि प्यार की भूमि है, इसलिए यहां ताजमहल का निर्माण कराया गया। विजयवर्गीय ने दावा किया कि जहां मूल रूप से मंदिर था, मुगल शासक शाहजहां ने उसे मकबरे में तब्दील कराया। वह यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि बिहार का आदमी विनम्र कैसे हो सकता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नवीन नितिन विनम्रता के साथ आगे बढ़े हैं।

    विजयवर्गीय ने कहा कि जैसे जैसे आपको जिम्मेदारी मिलती जाए आप विनम्र बनते जाएं, विनम्रता सीखें, जितने विनम्र बनेंगे, उतने बड़े आदमी बनेंगे। उन्होंने कहा की भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष में बने हैं, नवीन हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन सहज, सरल और सबसे बड़ी बात विनम्र हैं।

