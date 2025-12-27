नितिन नवीन इस तारीख को बनेंगे भाजपा के अध्यक्ष, जारी कर दिए गए निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश भर के राज्य भाजपा अध्यक्षों को 15 जनवरी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की उम्मीद है।

नितिन नवीन को भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की घोषणा 20 जनवरी तक होने की संभावना है। भाजपा शासित राज्यों में से आधे से अधिक में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन राज्यों के राज्य अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नवीन की उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए नामांकन पत्रों का एक सेट प्रस्तुत करेंगे।

इन लोगों को दिल्ली में मौजूद रहने के दिए गए निर्देश दूसरा सेट भाजपा की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों द्वारा दाखिल किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि नितिन नवीन के समर्थन में प्रस्तुत नामांकन पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर भी होंगे।

चूंकि नितिन नवीन एकमात्र ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके नामांकन पत्र दाखिल करने की उम्मीद है, इसलिए भाजपा के मुख्य चुनाव अधिकारी के. लक्ष्मण द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के बाद जल्द ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों और राज्य अध्यक्षों को इस अवसर पर दिल्ली में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।