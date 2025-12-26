Assam Elections: चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी, दो दिवसीय असम दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन
भाजपा ने 2026 असम चुनावों के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान शुरू किया और कार ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 के साथ ही असम चुनाव भी करीब आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे के साथ अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर जुड़ाव बढ़ाने और लोगों के साथ अपने संबंध गहरे करने के लिए कहा है।
गुवाहाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, नवीन ने पार्टी का अभियान, 'मेरा बूथ सबसे मज़बूत' लॉन्च किया। नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से BJP के विकास लक्ष्यों और कल्याणकारी पहलों को जमीनी स्तर तक ले जाने का आग्रह किया। दो दिवसीय BJP असम राज्य कार्यकारिणी बैठक के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए नवीन ने कहा कि पार्टी राज्य में 3,400 और बूथ बनाएगी।
भाजपा असम में 3,400 नए बूथ बनाएगी
नवीन ने कहा, 'पहले, असम में हमारे 28,000 बूथ थे। अब हम चुनाव से पहले बूथों की संख्या बढ़ाकर 31,400 करेंगे। हमारा ध्यान नए बनाए गए पोलिंग बूथों पर होना चाहिए और जमीनी स्तर पर पहुंच को मजबूत करना चाहिए।'
नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और ऊर्जा की प्रशंसा करते हुए कहा, 'बूथ कार्यकर्ता ही पार्टी के भविष्य को तय करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।' उन्होंने उन्हें राज्य में BJP के विकास के पीछे प्रेरक शक्ति बताया।'
नवीन ने इस बात पर जोर दिया कि असम में BJP की सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और NDA सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर निर्भर करती है।
नितिन नवीन ने 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' अभियान शुरू किया
उन्होंने कहा, 'चुनावों के लिए तीन महीने बचे हैं। अब से, हर पार्टी सदस्य को NDA को ज्यादा से ज्यादा सीटें जिताने के लिए काम करना चाहिए। हमें पार्टी के लिए काम करना चाहिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। यही BJP का मकसद है।'
गठबंधन की एकता पर जोर देते हुए नवीन ने कहा, 'हमारा ध्यान गठबंधन के साथियों पर होना चाहिए। हमें सिर्फ BJP की नहीं, बल्कि NDA की जीत पक्की करनी चाहिए।'
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीजेपी के नए अध्यक्ष नवीन का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारा लक्ष्य 50 प्रतिशत से ज्यादा वोट शेयर हासिल करना है। अगर लोग हमें 60 सीटें देते हैं और सरकार बनाने की इजाजत देते हैं, तो यह काफी है। हमें भरोसा है कि NDA सरकार बनाएगी।'
'NDA नागरिकों के वोट, ज़मीन के अधिकार नहीं छीनने देगी'
राज्य से अवैध प्रवासियों को हटाने के BJP के प्रयासों के बारे में बात करते हुए नवीन ने कहा कि NDA किसी को भी नागरिकों के वोट, जमीन या कल्याणकारी योजनाओं के अधिकार छीनने नहीं देगी।
नवीन ने कहा, 'हमने देखा है कि कैसे हमारी जमीनों पर अवैध प्रवासियों ने कब्जा कर लिया गया है। कैसे हमारे अधिकार छीन लिए गए। लोगों ने BJP और NDA सरकार पर भरोसा किया, और हमने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान शुरू किया।'
उन्होंने आगे कहा कि पहले राज्य में घुसपैठ को 'सामान्य' मान लिया जाता था, क्योंकि उस समय की सरकारें 'वोट बैंक' की राजनीति के कारण चुप रहती थीं, लेकिन BJP और NDA अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए काम कर रही हैं।
