केरल में बीजेपी ने रचा इतिहास, तिरुवनंतपुरम में पहली बार बना पार्टी का मेयर
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दक्षिणी राज्य केरल में इतिहास रच दिया है। शुक्रवार दोपहर को वीवी राजेश ने राजधानी तिरुवनंतपुरम के मेयर के तौर पर शपथ ली।
पदभार संभालने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने कहा, "हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे... सबको साथ लेकर चलेंगे। सभी 101 वार्डों में विकास किया जाएगा... तिरुवनंतपुरम को एक विकसित शहर में बदला जाएगा।" इन चुनावों में भाजपा ने 101 में से 50 वार्डों में जीत हासिल की थी। ये केरल में किसी नगर निगम में उसकी पहली जीत है।
वीवी राजेश को मिले 51 वोट
शुक्रवार को हुए मेयर चुनाव में राजेश को 51 वोट मिले, जिसमें एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन भी शामिल था। एलडीएफ के पी. शिवाजी को 29 वोट मिले, जबकि यूडीएफ उम्मीदवार के. एस. सबरिनाथन को 19 वोट मिले, जिनमें से दो को बाद में अमान्य घोषित कर दिया गया। बाद में राजेश ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर के तौर पर शपथ ली।
भाजपा के लिए नए अध्याय की शुरुआत
एलडीएफ के लगभग चार दशकों के शासन के बाद अब कॉर्पोरेशन पर भाजपा का कब्जा है। राजेश का मेयर बनना केरल की शहरी राजनीति में भाजपा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। राज्य की राजधानी में इस जीत ने शहर के नगर निकाय पर सीपीएम के 45 साल के कंट्रोल को खत्म कर दिया।
समारोह के बाद केरल बीजेपी प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने पत्रकारों से कहा, "CPM ने कांग्रेस के अप्रत्यक्ष या पर्दे के पीछे से मिले समर्थन से तिरुवनंतपुरम को बर्बाद कर दिया है।"
