    केरल के तिरुवनंतपुरम निगम में 45 साल का वाम शासन खत्म, भाजपा ने वीवी राजेश को मेयर प्रत्याशी बनाया

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:42 AM (IST)

    तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 45 वर्षों से चला आ रहा वाम दलों का शासन समाप्त होने के बाद भाजपा ने गुरुवार को पूर्व जिला अध्यक्ष वीवी राजेश को मेयर पद का अ ...और पढ़ें

    केरल के तिरुवनंतपुरम निगम में 45 साल का वाम शासन खत्म (फोटो- एक्स)

    पीटीआई, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 45 वर्षों से चला आ रहा वाम दलों का शासन समाप्त होने के बाद भाजपा ने गुरुवार को पूर्व जिला अध्यक्ष वीवी राजेश को मेयर पद का अपना उम्मीदवार घोषित किया। पार्टी ने इस ऐतिहासिक जीत के साथ पहली बार नगर निगम की सत्ता पर कब्जा किया है। भाजपा ने आशा नाथ को उपमेयर पद का उम्मीदवार बनाया है।

    लंबी चर्चा के बाद लिया गया फैसला

    नव-निर्वाचित भाजपा पार्षदों और जिला नेतृत्व की बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश महासचिव एस सुरेश ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। यह फैसला प्रदेश और जिला नेतृत्व के बीच लंबी चर्चा के बाद लिया गया। इससे पहले सेवानिवृत्त डीजीपी आर श्रीलेखा के नाम पर भी मेयर पद के लिए विचार हुआ था, लेकिन पार्टी के एक वर्ग के विरोध के चलते उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी।

    उम्मीदवारों की घोषणा से ठीक पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इंटरनेट मीडिया मंच 'एक्स' पर जानकारी दी कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात कर केरल इकाई से जुड़े संगठनात्मक मुद्दों पर मार्गदर्शन लिया। उन्होंने कहा कि वह हर कार्यकर्ता की ओर से उनके समर्थन के लिए आभारी हैं।

    भाजपा ने 50 सीटें की अपने नाम

    भाजपा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में कुल 50 सीटें जीतकर चार दशकों से अधिक समय से चले आ रहे वामपंथी गढ़ को ध्वस्त कर दिया। वहीं कांग्रेस नीत यूडीएफ ने भी अपनी सीटों की संख्या दोगुनी करते हुए उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की। तीन-कोणीय मुकाबले में अंतत: तिरुवनंतपुरम का रुझान भाजपा के पक्ष में गया, जिसे केरल की राजनीति में एक अहम मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।