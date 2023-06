IMD Alert: देश में दस्तक देगा 'बिपरजॉय' तूफान, 24 घंटो में इन राज्यों में बदल जाएगा मौसम; चेतावनी जारी

नई दिल्ली, पीटीआई। भारत मौसम विज्ञान विभाग( IMD) ने मंगलवार को चेतावनी दी कि दक्षिण- पूर्व अरब सागर के ऊपर एक गहरा दबाव चक्रवाती तूफान में बदल गया है । इस तूफान को बिपरजॉय नाम दिया गया है। आईएमडी ने आज इसे लेकर चेतावनी जारी की है। IMD ने कहा कि पूर्व- मध्य अरब सागर के ऊपर बने गहरे दवाब का क्षेत्र अब तूफान का रूप ले चुका है । मौसम विभाग के मुताबिक इसके कारण 24 घंटे में कोंकण के तटीय इलाके रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदर्ग के अलावा मुंबई, ठाणे, पालघर में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिलेगी ।

Deep Depression intensified into Cyclonic Storm BIPARJOY over the East-central Arabian Sea at 17.30 hrs. To move nearly northwards and intensify into a severe cyclonic storm during next 24 hours: IMD pic.twitter.com/l05ADJlVlg

आईएमडी ने कहा, ‘ दक्षिण- पूर्व और आसपास के पूर्व- मध्य अरब सागर के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र 4 किमी प्रति घंटे की गति के साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ा और एक चक्रवाती तूफान' बिपरजॉय' में तब्दील हो गया । शाम साढ़े पांच बजे यह गोवा से लगभग 920 किलोमीटर पश्चिम- दक्षिण- पश्चिम, मुंबई से 1050 किलोमीटर दक्षिण- पश्चिम, पोरबंदर से 1130 किलोमीटर दक्षिण- पश्चिम और कराची से 1430 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। इसके धीरे- धीरे एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है।

#WATCH | IMD scientist RK Jenamani gives details on cyclonic circulation over the Arabian Sea; says, "...This will turn into a cyclonic storm by tonight...This will intensify...This is interacting with the monsoon cloud. So, we are monitoring and we will be able to tell you the… pic.twitter.com/lwSpgJVTQa