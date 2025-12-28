लिव-इन-पार्टनर का यौन शोषण करने के आरोप में शादीशुदा प्रेमी गिरफ्तार, 20 लाख रुपए भी ठगे
बेंगलुरु में पुलिस ने शुभम शुक्ला नामक व्यक्ति को धोखाधड़ी, यौन शोषण और चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने एक महिला को लिव-इन-रिलेशनशिप के बहाने ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के बगलकुंटे में पुलिस ने एक 29 साल के आदमी को कथित धोखाधड़ी, यौन शोषण और चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है उसने एक महिला से लिव-इन-रिलेशन के बहाने 20 लाख रुपए और करीब 200 ग्राम सोने की ठगी की।
पुलिस ने बताया कि शुभम शुक्ला ने पहले एक नाबालिग लड़की से दोस्ती की और कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया, फिर उसके परिवार तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल किया। बाद में उसने उसकी बड़ी बहन को निशाना बनाया और उसे लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने के लिए फुसलाया।
पहले से शादीशुदा निकला आरोपी
आरोपी ने पीड़िता को अपने माता-पिता से झूठ बोलने के लिए यह कहते हुए मना लिया कि वह मुंबई काम के लिए जा रही है। इसके बजाय, यह कपल बेंगलुरु में ही तीन साल तक रहा। इस दौरान उसने कथित तौर पर पैसे और कीमती सामान हड़प लिए। बाद में पीड़िता को पता चला कि शुभम शुक्ला पहले से शादीशुदा है। जब उससे पूछा गया तो उसने अपनी पत्नी को तलाक देने का वादा किया लेकिन उसने रोजाना परेशान करना जारी रखा।
पीड़िता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
परेशानी बर्दाश्त न कर पाने के कारण महिला आखिरकार भाग गई और फिर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने POCSO एक्ट और धोखाधड़ी के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मामले की जांच जारी है।
