बेंगलुरु में हादसा, घर में आग लगने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दम घुटने से मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक घर में आग लगने के बाद एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और एक किराए के घर में रहती थी। मृतक की पहचान शर्मिला के रूप में हुई है और मंगलुरु की रहने वाली थी। वह एक्सेंचर में काम करती थी। यह घटना सुब्रमण्य लेआउट में हुई थी, लेकिन इसका पता हाल ही में चला। रात में निकला घर से धुआं पुलिस के मुताबिक, रात करीब 10:30 बजे घर से धुआं निकलता देखा गया। घर के मालिक विजयेंद्र ने आग देखी और तुरंत राममूर्ति नगर पुलिस को इसकी सूचना दी। फायर और इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अंदर जाने के लिए दरवाज़ा तोड़ा। इस बीच घर में घना, भारी धुआं भर गया था।

मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने तुरंत आग बुझा दी। परिसर की तलाशी के दौरान शर्मिला बेहोश मिली। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इस बात का है शक पुलिस को शक है कि आग और धुएं की तेजी के कारण शर्मिला कमरे से बाहर नहीं निकल पाईं। कहा जा रहा है कि शर्मिला किराए घर में अपनी एक मित्र के साथ रह रही थीं, जबकि उनकी दोस्त दूसरे कमरे में रहती थीं। शर्मिला की दोस्त उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं थी।