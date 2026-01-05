Language
    बेंगलुरु में हादसा, घर में आग लगने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दम घुटने से मौत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:28 PM (IST)

    बेंगलुरु के सुब्रमण्य लेआउट में एक घर में आग लगने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर शर्मिला की दम घुटने से मौत हो गई। एक्सेंचर में कार्यरत शर्मिला मंगलुरु की रहने ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक घर में आग लगने के बाद एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और एक किराए के घर में रहती थी।

    मृतक की पहचान शर्मिला के रूप में हुई है और मंगलुरु की रहने वाली थी। वह एक्सेंचर में काम करती थी। यह घटना सुब्रमण्य लेआउट में हुई थी, लेकिन इसका पता हाल ही में चला।

    रात में निकला घर से धुआं

    पुलिस के मुताबिक, रात करीब 10:30 बजे घर से धुआं निकलता देखा गया। घर के मालिक विजयेंद्र ने आग देखी और तुरंत राममूर्ति नगर पुलिस को इसकी सूचना दी। फायर और इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और अंदर जाने के लिए दरवाज़ा तोड़ा। इस बीच घर में घना, भारी धुआं भर गया था।

    मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने तुरंत आग बुझा दी। परिसर की तलाशी के दौरान शर्मिला बेहोश मिली। उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस को इस बात का है शक

    पुलिस को शक है कि आग और धुएं की तेजी के कारण शर्मिला कमरे से बाहर नहीं निकल पाईं। कहा जा रहा है कि शर्मिला किराए घर में अपनी एक मित्र के साथ रह रही थीं, जबकि उनकी दोस्त दूसरे कमरे में रहती थीं। शर्मिला की दोस्त उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं थी।

    माना जा रहा है कि आग दोस्त के कमरे में लगी थी। जैसे ही इमारत में धुआं भरा, शर्मिला ने अपना दरवाजा खोला तो उनके अंदर भारी धुआं चला गया, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई।

    मामले की हो रही जांच

    इसके बाद फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की एक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। शर्मिला लगभग एक साल से काम के सिलसिले में बेंगलुरु रह रही थी। रामामूर्ति नगर पुलिस स्टेशन में एक अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है।

