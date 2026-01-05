धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी मामले में तीन नाबालिग हिरासत में, इलाके में तनाव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के जगजीवन राम नगर इलाके में ओम शक्ति भक्तों के जुलूस पर पत्थरबाजी के मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि घटना के बाद इलाके में तनाव जरूर रहा, लेकिन फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं।

रविवार रात हुई इस घटना में दो महिलाएं घायल हो गई थीं। घटना के विरोध में स्थानीय लोग और श्रद्धालु जेजे नगर पुलिस थाने के बाहर जुटे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। एहतियातन इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं।

महिला श्रद्धालु के सिर में गंभीर चोट चार युवकों ने पत्थर फेंकेवीएस गार्डन निवासी शशिकुमार एन की शिकायत पर पुलिस ने रविवार देर रात एफआइआर दर्ज की। शिकायत के अनुसार, रात करीब 8.15 से 9 बजे के बीच जुलूस के दौरान तीन से चार युवकों ने पत्थर फेंके, जिसमें एक महिला श्रद्धालु के सिर में गंभीर चोट आई और उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

इस बीच, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने 'एक्स' पर पोस्ट कर राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा और चयनात्मक कानून प्रवर्तन का आरोप लगाया। वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि यदि सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं।