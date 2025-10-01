बेंगलुरु में मस्जिद में 16 साल की लड़की से जबरन निकाह, FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

बेंगलुरु में एक नाबालिग लड़की की शादी का मामला सामने आया है। पुलिस ने अनेपल्या की एक मस्जिद में 16 साल की लड़की की शादी कराए जाने की सूचना मिलने पर जांच शुरू कर दी है। एक सरकारी अधिकारी की शिकायत के बाद अशोक नगर पुलिस स्टेशन में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु में एक बाल विवाह के संदिग्ध मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक 16 साल की लड़की की शादी कथित तौर पर अनेपल्या की एक मस्जिद में करा दी गई।

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना कथित तौर पर 26 सितंबर को हुई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, बाद में 29 सितंबर को एक सरकारी अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद अशोक नगर पुलिस स्टेशन में बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

शिकायत के बाद मामला दर्ज एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें एक तीसरे पक्ष के शिकायतकर्ता से सूचना मिली और उन्होंने मामले को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को भेज दिया। एजेंसी के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके आकलन के आधार पर, हमने अब मामला दर्ज कर लिया है और कानून के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।