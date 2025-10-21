'मुझे कपड़े उतारने को मजबूर किया...', बेंगलुरु में महिला ने डॉक्टर पर लगाया यौन उत्पीड़न के आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक चिकित्सक पर, एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। दरअसल, एक 21 साल की महिला ने एक त्वचा विशेषज्ञ पर अपने निजी क्लिनिक में उपचार के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद डॉक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महिला ने लगाया अकेले रहने पर फायदा उठाने का आरोप अपनी शिकायत में 21 साल की महिला ने चिकित्सक पर क्लिनिक में अकेले रहने पर फायदा उठाने का आरोप लगाया है। शिकायत में महिला ने कहा कि उसकी त्वचा के संक्रमण की जांच के बहाने चिकित्सक ने कथित तौर पर उसे गलत तरीके से छुआ और करीब 30 मिनट तक उसको परेशान किया। महिला ने बताया कि डॉक्टर ने उसको गले लगाया, किस किया और विरोध के बावजूद भी अश्लील हरकतें की।

कपड़े उतरवाने के लगाए आरोप महिला ने अपनी शिकायत में चिकित्सक पर कपड़े उतरवाने का भी आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि चिकित्सक ने उससे कहा कि कपड़े उतारना इलाज का एक हिस्सा है। वहीं, बाद में महिला को चिकित्सक ने होटल के कमरे में निजी समय बिताने का ऑफर भी दिया। महिला का कहना है कि वह आमतौर पर पिता के साथ क्लिनिक जाती थी, लेकिन उस दिन वह अकेली गई थी।