आंखों से आने लगा खून फिर भी मैनेजेर का नहीं पसीजा दिल, कहा- HR से बात करो; कर्मचारी के Reddit पोस्ट पर फूटा यूजर्स का गुस्सा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कॉर्पोरेट दफ्तरों का हाल लगभग एक सा है। आये दिन हमें Reddit पर इस तरह की पोस्ट पढने को मिल जाती है जहां मैनेजेर अपने कर्मचारी पर काम को लेकर दबाव डालता है। कई दफ्तरों में छुट्टी को लेकर बहुत सख्त नियम है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमे एक व्यक्ति ने अपनी दुखभरी कहानी शेयर की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मैनेजर ने HR से बात करने को कहा

पोस्ट के मुताबिक कर्मचारी कंजंक्टिवाइटिस (आंखों में गंभीर बिमारी) से संक्रमित था और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। जब उसने ये बात अपने मैनेजेर को बताई तो उसने कर्मचारी के साथ बुरा बर्ताव किया। पहले तो उसने कर्मचारी के साथ बिना हमदर्दी दिखाए सीधे 'HR' से बात करने के लिए कहा साथ ही उसके साथ आगे काम जारी न रखने की चेतावनी भी दे डाली।

शख्स ने बताया कि जिस दिन उसने अपने मैनेजर से बात की उस दिन उसकी हालत और भी खराब हो गई थी,उसकी आंखो से खून बहने लगा था। इसेक बाद मैनेजेर के जवाब से वह और निराश हो गया। व्यक्ति ने बातचीत के स्क्रीनशॉट को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया।