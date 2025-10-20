आंखों से आने लगा खून फिर भी मैनेजेर का नहीं पसीजा दिल, कहा- HR से बात करो; कर्मचारी के Reddit पोस्ट पर फूटा यूजर्स का गुस्सा
एक कर्मचारी ने अपनी दुखभरी कहानी साझा की, जिसमें उसे कंजंक्टिवाइटिस होने पर भी मैनेजर से सहानुभूति नहीं मिली। मैनेजर ने उसे HR से बात करने और काम जारी न रखने की चेतावनी दी। कर्मचारी की आंखों से खून बहने लगा। Reddit पर पोस्ट वायरल होने के बाद यूजर्स ने मैनेजर के प्रति गुस्सा जताया और कर्मचारी का समर्थन किया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में कॉर्पोरेट दफ्तरों का हाल लगभग एक सा है। आये दिन हमें Reddit पर इस तरह की पोस्ट पढने को मिल जाती है जहां मैनेजेर अपने कर्मचारी पर काम को लेकर दबाव डालता है। कई दफ्तरों में छुट्टी को लेकर बहुत सख्त नियम है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमे एक व्यक्ति ने अपनी दुखभरी कहानी शेयर की है।
मैनेजर ने HR से बात करने को कहा
पोस्ट के मुताबिक कर्मचारी कंजंक्टिवाइटिस (आंखों में गंभीर बिमारी) से संक्रमित था और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी। जब उसने ये बात अपने मैनेजेर को बताई तो उसने कर्मचारी के साथ बुरा बर्ताव किया। पहले तो उसने कर्मचारी के साथ बिना हमदर्दी दिखाए सीधे 'HR' से बात करने के लिए कहा साथ ही उसके साथ आगे काम जारी न रखने की चेतावनी भी दे डाली।
शख्स ने बताया कि जिस दिन उसने अपने मैनेजर से बात की उस दिन उसकी हालत और भी खराब हो गई थी,उसकी आंखो से खून बहने लगा था। इसेक बाद मैनेजेर के जवाब से वह और निराश हो गया। व्यक्ति ने बातचीत के स्क्रीनशॉट को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया।
Reddit पर भड़के यूजर्स
Reddit पर इस पोस्ट के वायरल होने के बाद यूजर्स भड़क गये हैं। अधिकतर यूजर्स ने शख्स का साथ दिया किया और लिखा कि उन्हें भी ऑफिस में अपने मैनेजर से ऐसा ही बुरा व्यवहार झेलना पड़ा था। एक अन्य यूजर ने ऐसे मैनेजर इतने खराब व्यवहार के बाद भी कैसे बच निकलते हैं?"
