    VIDEO: Swiggy, BlinkIt और Zepto से ऑर्डर की मिठाई, फिर किया कुछ ऐसा...; हो गया वायरल

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    हैदराबाद में गुंडेती महेंद्र रेड्डी नामक एक व्यक्ति ने स्विगी, ब्लिंकिट, बिगबास्केट और जेप्टो जैसे प्लेटफार्मों से मिठाई के डिब्बे ऑर्डर किए। फिर उन्होंने डिलीवरी पार्टनरों को मिठाई वापस देकर उन्हें दीवाली की शुभकामनाएं दीं। रेड्डी ने यह वीडियो दूसरों को प्रेरित करने के लिए बनाया था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें लोग रेड्डी के इस नेक काम की सराहना कर रहे हैं।

    Hero Image

    हैदराबाद के युवक ने जीता लोगों का दिल। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में आज दीवाली के पर्व की धूम है। इस बीच हैदराबाद से एक काफी अच्छी और मन को खुश करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया, जिससे डिलीवरी का कामक करने वालों की दीवाली यादगार हो गई।

    दरअसल, गुंडेती महेंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने स्विगी, ब्लिंकिट, बिगबास्केट और ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म से मिठाई के डिब्बे ऑर्डर किए। रेड्डी डिजिटल क्रिएटर हैं। रेड्डी अपने ऑर्डर के साथ आने वाले डिलीवरी पार्टनर को मिठाई वापस दे दिया और उन्हें खास अंदाज में दीवाली विश की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

    वीडियो आ रहा लोगों को पसंद

    सामने आए इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो के एक टेक्स्ट ओवरले में लिखा है कि हमने स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो और बिगबास्केट से दीवाली के लिए मिठाई ऑर्डर की और उन्हें लाने वाले डिलीवरी पार्टनर को दे दी।

    वहीं, वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि इस दिवाली, हमने उन मुस्कुराहटों को मीठा करने का फैसला किया जो हमारी डिलीवरी को खास बनाती हैं। अलग-अलग ऐप्स से मिठाई ऑर्डर की।

    लोगों ने किए कमेंट

    वीडियो के सामने आते ही लोगों ने इसके खूब पसंद किया। एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि आखिरकार किसी ने उनकी मेहनत का इनाम दिया। वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह बहुत अच्छा काम था।


    वहीं, एक यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा कि दीवाली और होली पर मैं भी ऐसा ही करता हूं, लेकिन मैंने उन्हें मिठाई और चॉकलेट हैंपर के साथ कैश भी दिया।

    क्यों किया ये काम?

    गुंडेती महेंद्र रेड्डी ने बताया कि उन्होंने यह वीडियो दूसरों को दिवाली और आने वाले त्योहारों पर ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया है। उन्होंने कहा कि वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं था और अगर इसका गलत मतलब निकाला गया तो वह त्योहार के बाद इसे डिलीट कर देंगे।

