VIDEO: Swiggy, BlinkIt और Zepto से ऑर्डर की मिठाई, फिर किया कुछ ऐसा...; हो गया वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में आज दीवाली के पर्व की धूम है। इस बीच हैदराबाद से एक काफी अच्छी और मन को खुश करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया, जिससे डिलीवरी का कामक करने वालों की दीवाली यादगार हो गई।

दरअसल, गुंडेती महेंद्र रेड्डी नाम के एक व्यक्ति ने स्विगी, ब्लिंकिट, बिगबास्केट और ज़ेप्टो जैसे प्लेटफॉर्म से मिठाई के डिब्बे ऑर्डर किए। रेड्डी डिजिटल क्रिएटर हैं। रेड्डी अपने ऑर्डर के साथ आने वाले डिलीवरी पार्टनर को मिठाई वापस दे दिया और उन्हें खास अंदाज में दीवाली विश की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है।

वीडियो आ रहा लोगों को पसंद सामने आए इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो के एक टेक्स्ट ओवरले में लिखा है कि हमने स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो और बिगबास्केट से दीवाली के लिए मिठाई ऑर्डर की और उन्हें लाने वाले डिलीवरी पार्टनर को दे दी।