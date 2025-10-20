दीवाली के जश्न में डूबे अमेरिकी मेयर्स, बॉलीवुड गानों पर लगाए ठुमके; वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि ये इवेंट हम सब के नाम के एनजीओ ने आयोजित किया था। यह एनजीओ कौरोलाइना में भारतीय संस्कृति और पंरपराओं को लोगों से जोड़ने का काम करता है। इस इवेंट में जब बॉलीवुड संगीत गूंजा, तो दोनों मेयर मंच पर पहुंच और वहां पर मौजूद अन्य कलाकारों के साथ चुनरी-चुनरी गाने पर ठुमके लगाए। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया गया।

मेयर टीजे कॉली ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने कैरी और मॉरिसविले के साथियों के साथ डांस कर खूब मजा किया। बारिश के बाद भी शाम शानदार रही।