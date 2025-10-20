Language
    दीवाली के जश्न में डूबे अमेरिकी मेयर्स, बॉलीवुड गानों पर लगाए ठुमके; वीडियो वायरल

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 12:24 PM (IST)

    दीवाली के अवसर पर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में दो मेयरों ने बॉलीवुड गाने पर डांस किया। कैरी शहर के मेयर हैरॉल्ड वाइनब्रेख्ट और मॉरिसिविले के मेयर टीजे कॉली ने 'चुनरी चुनरी' गाने पर ठुमके लगाए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। यह वीडियो सांस्कृतिक मेल-जोल का प्रतीक है।

    Hero Image

    कई अमेरिकी मेयर्स ने बॉलीवुड गानों पर लगाए जोरदार ठुमके। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली भारत के प्रमुख त्योहार में एक है। दीवाली की धूम शहर से लेकर गांव तक देखने को मिलती है। अब इस त्योहार की रौनक केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व के कई देशों में देखने को मिल रही है।

    दरअसल, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि इसका ताजा उदाहरण अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना में देखने को मिला है। यहां पर दो अमेरिकी मेयर्स ने बॉलीवुड के गाने पर जमकर डांस किया। ये खास मौका दीवाली से जुड़े एक कार्यक्रम का था। इस डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लोग खूब पंसद कर रहे हैं।

    सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा अमेरिकी मेयर्स के डांस का वीडियो

    सोशल मीडिया पर कैरी शहर के मेयर हैरॉल्ड वाइनब्रेख्ट और मोरिसिविले के मेयर टीजे कॉली सलमान खान की फिल्म के गाने चुनरी-चुनरी पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। इस डांस को देखकर वहां पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोग खुशी से झूम उठे।

    बताया जा रहा है कि ये इवेंट हम सब के नाम के एनजीओ ने आयोजित किया था। यह एनजीओ कौरोलाइना में भारतीय संस्कृति और पंरपराओं को लोगों से जोड़ने का काम करता है। इस इवेंट में जब बॉलीवुड संगीत गूंजा, तो दोनों मेयर मंच पर पहुंच और वहां पर मौजूद अन्य कलाकारों के साथ चुनरी-चुनरी गाने पर ठुमके लगाए। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया गया।

    मेयर टीजे कॉली ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने कैरी और मॉरिसविले के साथियों के साथ डांस कर खूब मजा किया। बारिश के बाद भी शाम शानदार रही।

    लोगों ने जमकर लुटाया प्यार

    सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो पर लोग अपना प्यार लुटा रहे हैं। लोगों ने कमेंट सेक्शन पर मेयरों की तारीफों के पुल बांध दिए। एक यूजर ने लिखा कि यह देखकर आंखों में खुशी के आंसू आ गए। थैंक्यू फॉर स्प्रेडिंग लव। वहीं, दूसरे ने कहा कि ऐसे ही पल इंसानियात को जोड़ते रहें। लोगों का कहना है कि यह वीडियो सांस्कृतिक मेल-जोल और एकता का खूबसूरत उदाहरण है।

