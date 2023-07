Manipur violence: मणिपुर को लेकर रोना रो रही कांग्रेस, सीएम सरमा बोले- 'स्थिति में तेजी से हो रहा सुधार'

डिब्रूगढ़, एएनआई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि हिंसाग्रस्त मणिपुर में दिन-प्रतिदिन स्थिति में सुधार हो रहा है और आने वाले 10 दिनों में तेजी से सुधार होने की उम्मीद है। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मणिपुर का रोना रो रही है। हालांकि, उनके अनुमान से उलट राज्य में शांति आ गई है।

उन्होंने कहा

#WATCH | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "I think the situation in Manipur is improving day by day and I am of the view that in the next one week or 10 days, more improvement will take place. The Congress is crying about Manipur when relative peace has come. They should have… pic.twitter.com/3qXFvDQaoL