Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पापा', नौकरी मिलने के बाद पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहता था अंजेल चकमा 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    त्रिपुरा के 24 वर्षीय अंजेल चकमा की देहरादून में कथित नस्लवादी हमले में हत्या कर दी गई। बीएसएफ हेड कांस्टेबल के बेटे एंजेल ने हाल ही में एक फ्रेंच एमए ...और पढ़ें

    Hero Image

    देहरादून में अंजेल चकमा की हत्या। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। त्रिपुरा के रहने वाले 24 साल के अंजेल चकमा की उत्तराखंड में हत्या कर दी गई। उसका बचपन कई राज्यों में बीता क्योंकि पिता बीएसएफ में हेड कांस्टेबल थे और उनकी पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह होती रहती थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवार वालों ने बताया कि बार-बार जगह बदलने से उनके बचपन पर असर पड़ा और वह मिलनसार और कम उम्र से ही जिंदगी की अनिश्चितताओं के बारे में जागरूक हो गया था। वह शांत, मिलनसार और झगड़ा न करने वाले इंसान के तौर पर जाना जाता था। इस महीने की शुरुआत में देहरादून में अंजेल पर हमला हुआ, जिसे पुलिस ने कथित तौर पर नस्लवादी हमला बताया है।

    पिता से कही थी रिटायरमेंट लेने की बात

    एक फ्रेंच एमएनसी में कैंपस प्लेसमेंट से पहली नौकरी मिलने के बाद वह पहले से ही प्लान बनाकर घर लौटा। नौकरी पाने की बात कहते हुए उसने अपने पिता से कहा कि अब आराम करने का समय है। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उसने अपने पिता से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए कहा था।

    मां से कही थी ये बात

    पहली सैलरी मिलने वाली थी इसलिए अंजेल ने परिवार के लिए भविष्य की प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। उसने गुवाहाटी या कोलकाता में पोस्टिंग लेने के बारे में बात की ताकि वह त्रिपुरा के करीब रह सके और अपनी मां से कहा कि जब वह सेटल हो जाए तो वे उसके साथ रहने के लिए तैयार रहें।

    रिश्तेदारों ने बताया कि वह घर की जिम्मेदारी लेना चाहता था और कहा था कि वह परिवार को आर्थिक रूप से सपोर्ट करेगा, जिसमें अपने छोटे भाई माइकल की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे देना भी शामिल था, ताकि उसके पिता पर बोझ कम हो सके।

    यह भी पढ़ें: 'दिमाग की नस फटने से हुई थी मौत... ' देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या, मेडिकल रिपोर्ट मे कई खुलासे