खंभे से बांधा, बाल खींचकर घसीटा... आंध्र प्रदेश में ससुराल वालों ने दामाद की क्यों की दुर्दशा?
आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में साई चंद को अपनी प्रेमिका साई दुर्गा से शादी करने पर उसके परिवार द्वारा अपमानित और पीटा गया। आठ साल के रिश्ते के बावजूद, ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में हिंसा का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को अपनी प्रेमिका से उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर सबके सामने बेइज्जत किया गया और पीटा गया।
साई चंद और साई दुर्गा नाम के इस कपल का रिश्ता आठ साल से था। इतने लंबे समय से साथ रहने के बावजूद, कथित तौर पर साई दुर्गा के परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी देने से मना कर दिया।
पुलिस सुरक्षा में हुई शादी
परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर, इस जोड़े ने कुछ दिन पहले पुलिस सुरक्षा लेकर शादी कर ली। साई चंद के माता-पिता शादी में शामिल हुए, लेकिन साई दुर्गा का परिवार दूर रहा। इस शादी से गुस्सा होकर, साई दुर्गा के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर सेरेमनी के कुछ ही समय बाद साई चंद को ढूंढ निकाला।
घटना का वीडियो वायरल
इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें साई चंद को उसके बालों से घसीटते हुए, बिजली के खंभे से बांधकर, बार-बार थप्पड़ मारते और हमला करते हुए दिखाया गया है।
पुलिस का कहना है, "ऐसा लगता है कि साई दुर्गा के माता-पिता इस शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि साई दुर्गा पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, जबकि साई चंद अभी भी बेरोजगार था। हमने अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज किया है। किसी को भी निजी या पारिवारिक शिकायतों को निपटाने के लिए कानूनी सिस्टम को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं है।"
