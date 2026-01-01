खंभे से बांधा, बाल खींचकर घसीटा... आंध्र प्रदेश में ससुराल वालों ने दामाद की क्यों की दुर्दशा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में हिंसा का एक मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को अपनी प्रेमिका से उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर सबके सामने बेइज्जत किया गया और पीटा गया।

साई चंद और साई दुर्गा नाम के इस कपल का रिश्ता आठ साल से था। इतने लंबे समय से साथ रहने के बावजूद, कथित तौर पर साई दुर्गा के परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी देने से मना कर दिया।

पुलिस सुरक्षा में हुई शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर, इस जोड़े ने कुछ दिन पहले पुलिस सुरक्षा लेकर शादी कर ली। साई चंद के माता-पिता शादी में शामिल हुए, लेकिन साई दुर्गा का परिवार दूर रहा। इस शादी से गुस्सा होकर, साई दुर्गा के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर सेरेमनी के कुछ ही समय बाद साई चंद को ढूंढ निकाला।