    बाइक से टक्कर के बाद शॉर्ट सर्किट और जाम हो गए दरवाजे... वोल्वो के अंदर फंसे रह गए 20 यात्री

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:26 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा बस के बाइक से टकराने के बाद हुआ। बस में 41 यात्री थे, कुछ खिड़कियों से कूदकर बच गए। जांच में पता चला है कि बस में ज्वलनशील पदार्थ थे और टक्कर के बाद दरवाजा जाम हो गया था, जिससे कई यात्री अंदर ही फंस गए।

    Hero Image

    कुरनूल बस अग्निकांड (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। जिसके कारण 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा बस के बाइक से टकराने के बाद हुआ। बस में करीब 41 यात्री सवार थे। जिसमें से कुछ ने आपातकालीन खिड़की से कुदकर अपनी जान बचाई।

    आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के चिन्ना टेकुरु गांव के पास शुक्रवार सुबह यह भीषण बस हादसा हुआ। जब प्राइवेट कावेरी ट्रैवल्स बस एक बाइक से टकरा गई और बस में आग लग गई। यह आग कुछ ही मिनटों में भड़क उठी। जिसके कारण बस का दरवाजा जाम हो गया। इस दौरान कई यात्री बस में फंस गए , इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई।

    Kurnool bus accident (3)

    वहीं, कुछ यात्री आपातकालीन खिड़कियों से भागने में सफल रहे। जिनमें से कुछ तेजी से भागने में सफल रहें। वहीं, अन्य लोग आग के कारण बस में ही फंसे रह गए और उनकी जलकर दर्दनाक मौत हो गई।

    शुरुआती जांच में सामने आई ये वजह?

    बस हादसे के बाद से पुलिस प्रशासन की टीम घटनास्थल पर मौजूद है। बस में आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक वाहन के नीचे चली गई और उसमें आग लग गई, जिसके कारण बस में विस्फोट हो गया।

    Kurnool bus accident (1)

    बस के अंदर मौजूद था ज्वलनशील पदार्थ

    डीआईजी कोया प्रवीण ने कहा कि बकाया निजी बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, जिसमें 40 से अधिक यात्री सवार थे। बाइक से टक्कर के कारण आग लगी, लेकिन बस के अंदर मौजूद ज्वलनशील पदार्थों के कारण कई लोगों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि ईंधन टैंक सही सलामत था और बस में आग लगने की घटनाओं को रोकने या कम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे।

    Kurnool bus accident (2)

    11 शवों की पहचान

    डॉ. सिरी ने बताया कि अब तक 21 लोगों का पता लगा लिया गया है। बाकी 20 में से 11 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि 9 की पहचान अभी बाकी है। उन्होंने यह भी बताया कि आग लगने के बाद बस का दरवाजा जाम हो गया, जिससे यात्री बाहर नहीं निकल सके।

