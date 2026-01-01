Language
    चुनाव से पहले मनमुटाव भुलाकर पार्टी के भीतर एकजुटता का दिया संदेश: शाह

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:25 PM (IST)

    गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के तीन दिवसीय दौरे पर भाजपा नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने घुसपैठ और भ्रष्टाचार को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाते ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं को दिया संदेश

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल के तीन दिवसीय दौरे के दौरान सत्तारूढ़ तृणमल कांग्रेस के खिलाफ घुसपैठ और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाते हुए राज्य भाजपा के नेताओं को ठोस कामकाज व लक्ष्य सौंपकर चुनावी रणनीति तय कर दी।

    राजनीतिक जानकार शाह के इस कदम को चुनाव से पहले पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह व मनमुटाव को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं। जानकारों का कहना है कि शाह ने पिछले कई माह से पार्टी की गतिविधियों से दूर रहे दिलीप घोष जैसे पुराने जमीनी व नए नेताओं को साथ बिठाकर पार्टी के भीतर एकजुटता का संदेश दिया।

    अमित शाह ने बंगाल के नेताओं को दिया संदेश

    शाह ने साफ संदेश दिया कि अब मनमुटाव भुलाकर सभी नेता पार्टी की जीत के लिए जी जान से काम करें। अपने प्रवास के दौरान शाह ने प्रदेश समिति के नेताओं, पार्टी के सांसदों-विधायकों व पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं अन्य के साथ कम से कम पांच सांगठनिक बैठकें की।

    इनमें स्थानीय आरएसएस नेताओं के साथ मंथन बैठक, कोलकाता और उसके उपनगरों के पार्टी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करना तथा एक प्रेस वार्ता भी शामिल थी, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की दिशा स्पष्ट की। दौरे में पार्टी की प्रदेश इकाई को एकजुट व व्यवस्थित करने के प्रयास के साथ पार्टी नेताओं को स्पष्ट बता दिया कि बंगाल में भाजपा की जीत का रास्ता कहां से होकर गुजरता है और चुनाव में क्या लक्ष्य होगा, यह सबकुछ तय कर दिया।

    अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की बंगाल इकाई से संपर्क कर संयुक्त चुनावी रणनीति पर समन्वय किया। साथ ही पिछले कई महीने से पार्टी में अलग-थलग चल रहे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता दिलीप घोष को सांगठनिक बैठक में बुलाकर पार्टी के प्रचार अभियान के प्रमुख चेहरों में शामिल करते हुए फिर से आगे लेकर आए। जिससे घोष की फिर से पार्टी में अहमियत बढ़ने का संकेत मिला।

    पश्चिम बंगाल में एकजुट भाजपा

    शाह के निर्देश के बाद सक्रिय हुए दिलीप घोष, शमिक के साथ की बैठक शाह के साथ बैठक और एकजुट होकर काम करने के निर्देश मिलने के अगले ही दिन से दिलीप घोष फिर से सक्रिय हो गए। गुरुवार को घोष ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य से मुलाकात की और दोनों के बीच काफी देर तक बैठक चली।

    घोष प्रदेश अध्यक्ष के साथ 13 जनवरी को दुर्गापुर में एक संयुक्त सभा को भी संबोधित करेंगे। घोष ने पत्रकारों को खुद इसकी जानकरी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें 13 की सभा में उपस्थित रहने को कहा है।

