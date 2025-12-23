अजित पवार की NCP के नेता का पहले हुआ अपहरण, फिर धमकी देकर अनजान गांव में छोड़ा; अपनी ही पार्टी के नेता पर लगाया आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता जीवन जॉर्ज पाटिल का अपहरण किया गया। एनसीपी नेता को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले जीवन जॉर्ज पाटिल का अपहरण बीते दिन सोमवार, 22 दिसंबर को हुआ। एनसीपी नेता को अपहरण करके धमकाने के बाद गांव के बाहर छोड़ दिया गया। जीवन जॉर्ज पाटिल ने अपहरण का आरोप अपनी ही पार्टी के नेता पर लगाया है।

जान से मारने की धमकी एनसीपी नेता जीवन जॉर्ज पाटिल के अपहरण की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पाटिल अपनी टोयोटा इनोवा से जा रहे थे. वहीं दूसरी तरफ से महिंद्रा स्कॉर्पियो आ रही थी। इस गाड़ी ने पाटिल की कार का रास्ता रोका और स्कॉर्पियो से निकलकर तीन लोग सामने खड़े हो गए।

स्कॉर्पियो से बाहर आए तीन लोगों ने जीवन जॉर्ज पाटिल को उनकी गाड़ी से निकाला और उन्हें अपने साथ अगवा करके ले गए। पाटिल को अनजान जगह ले जाया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद किडनैपर ने उन्हें गांव के पास उतार दिया।

किसने रची अपहरण की साजिश? जीवन जॉर्ज पाटिल घटना के बाद पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई। पाटिल ने अपने पार्टी सहयोगियों प्रतापराव गोविंदराव चिखालिकर और मोहनराव मारोत्राओ हंबार्डे पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया। पाटिल ने पुलिस को बताया कि किडनैपर ने उनसे कहा कि वो चिखालिकर से न उलझें। इसके साथ ही कहा गया कि तुम्हारा भी वही हाल होगा , जो संतोष देशमुख का हुआ था। संतोष देशमुख महाराष्ट्र के बीड जिले के ग्राम प्रधान हैं, जिनकी पिछले साल अपहरण कर हत्या कर दी गई थी।