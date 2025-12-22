Language
    मूक-बधिर महिला ने 16 साल बाद चुप्पी तोड़ी, महिलाओं से दरिंदगी करने वाला गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:40 PM (IST)

    मुंबई में एक मूक-बधिर महिला ने 16 साल बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। महिला ने अपने साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार ...और पढ़ें

    मूक-बधिर महिला के साथ यौन उत्पीड़न। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई में 16 साल पहले एक मूक-बधिर महिला के साथ हुए यौन उत्पीड़न की अब हुई शिकायत ने एक ऐसे खौफनाक सच से पर्दा उठाया है, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस शिकायत ने एक ऐसे कुख्यात दरिंदे को बेनकाब किया है, जो न केवल कई मूक-बधिर महिलाओं का शोषण करता रहा बल्कि उन्हें डराकर और ब्लैकमेल करके लंबे समय तक अपनी दरिंदगी भी छिपाता रहा।

    हाल में एक पीड़िता के चुप्पी तोड़ने के बाद आरोपित को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। आरोपित की दरिंदगी का शिकार हुई एक अन्य महिला की आत्महत्या की कोशिश ने पीड़िता को भीतर तक झकझोर दिया और न्याय की उम्मीद में उसने सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई। आत्महत्या की कोशिश की इस घटना से व्यथित होकर पीड़िता ने वीडियो काल के दौरान अपने दोस्तों को 2009 में उससे हुए यौन उत्पीड़न के बारे में बताया।

    पुलिस के अनुसार, पश्चिमी उपनगर की निवासी पीड़िता ने वाट्सएप ग्रुप में शामिल अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ वीडियो काल के दौरान सांकेतिक भाषा में बताया कि जब वह नाबालिग थी, तो आरोपित ने नशीली दवा देकर उसका यौन उत्पीड़न किया था। इसके बाद ठाणे डेफ एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव घैसिस और अन्य सहयोगियों की मदद से पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया।

    कुरार थाने में उनका बयान दर्ज किया गया और आरोपित महेश पवार को कुछ घंटों बाद पालघर जिले के उपनगर विरार से गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, 16 साल पहले झेले उस दर्दनाक अनुभव को याद करते हुए पीड़िता ने बताया कि जुलाई 2009 में उसकी एक सहेली उसे शहर घूमाने के बहाने अपने साथ ले गई और सांताक्रूज के वाकोला इलाके में स्थित पवार के घर पहुंची। वहां उसे जबरन पेय पदार्थ पिलाया गया और फिर आरोपित ने उससे दुष्कर्म किया।

    साथ ही इस जघन्य कृत्य का वीडियो रिकार्ड कर उसे ब्लैकमेल करता रहा। यह डर और धमकी का सिलसिला लंबे समय तक उसकी चुप्पी का कारण बना रहा। समुदाय की पीड़िता एक अन्य महिला की आत्महत्या की कोशिश ने उसे आगे आने और सच सामने लाने की हिम्मत दी।

    पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपित इसी तरह कई मूक-बधिर महिलाओं को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका यौन शोषण करता था और अश्लील वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल कर चुप रहने के लिए मजबूर करता था। आरोपित ने कई महिलाओं के अश्लील वीडियो बनाए, जिनका इस्तेमाल करके उसने उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे रुपये, सोना तथा मोबाइल फोन वसूले।

    अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सात महिलाओं के शोषण के सुबूत मिले हैं, लेकिन यह संख्या 24 से अधिक हो सकती है। आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)