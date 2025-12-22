महाराष्ट्र निकाय चुनाव रिजल्ट ने बदला गेम, राउत-राहुल की फोन पर बातचीत; 15 जनवरी को क्या होगा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में राजनीतिक माहौल में काफी बदलाव आया है। रविवार को हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन में जोश भर गया है, वहीं विपक्षी खेमे में भी खतरे की घंटी बज गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ताजा घटनाक्रम से पता चलता है कि भाजपा के मजबूत प्रदर्शन ने विपक्ष को अपने गठबंधन की कमियों पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के सीनियर नेता संजय राउत ने आने वाले मुंबई नगर निकाय चुनावों के लिए एक साथ रणनीति पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी को फोन किया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब हाल के स्थानीय चुनावों में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के घटकों में कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है।

भाजपा के खिलाफ दिया एकजुटता का संदेश मौजूदा हालात को देखते हुए, यह कॉल सिर्फ एक शिष्टाचार से कहीं ज्यादा लगता है; यह 15 जनवरी को होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों से पहले एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी जैसा लगता है। बातचीत के दौरान, शिवसेना सांसद ने कथित तौर पर भाजपा के खिलाफ मिलकर लड़ने पर जोर दिया।

यह मेल-जोल एक बड़ा बदलाव है। हाल तक, शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस दोनों ने आने वाले चुनावों में अकेले लड़ने का इरादा जताया था। खुद राउत ने पहले संकेत दिया था कि वह अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और कहा था, "जो आना चाहता है, आ सकता है; नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे।"

एकनाथ शिंदे की सेना को रोकने के लिए कांग्रेस का साथ जरूरी हालांकि, गांधी से संपर्क से पता चलता है कि उद्धव ठाकरे गुट यह समझता है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की रफ्तार को रोकने के लिए कांग्रेस के समर्थन की जरूरत है, जिसे अभी भाजपा के साथ गठबंधन से फायदा हो रहा है।

उद्धव की सेना के सामने ये दुविधा संजय राउत की मुख्य रणनीतिक दुविधा यह है कि वे राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के साथ संभावित पार्टनरशिप और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बनाएं। कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वैचारिक मतभेदों के कारण वह मनसे के साथ मंच साझा नहीं करेगी।

हालांकि राउत ने पहले कांग्रेस की परवाह किए बिना ठाकरे भाइयों के फिर से एक होने का इशारा किया था, लेकिन रविवार के नतीजों से पता चलता है कि कांग्रेस के वोट शेयर के बिना, ठाकरे गुट के लिए भाजपा-शिंदे गठबंधन को हराना नामुमकिन हो सकता है।

बीएमसी चुनाव बने नाक का सवाल बंटवारे से पहले शिवसेना ने 25 सालों तक बीएमसी पर कंट्रोल किया था। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी पर कंट्रोल को अक्सर राज्य पर कंट्रोल के बराबर माना जाता है। जहां भाजपा किसी भी कीमत पर बीएमसी में ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म करना चाहती है, वहीं उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव खोई हुई साख वापस पाने और अपनी पार्टी के बेस को बचाने का आखिरी मौका है।

पार्टी में फूट के बाद मराठी वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए, ठाकरे गुट ने राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाने पर विचार किया है। हालांकि, इससे मुस्लिम और उत्तर भारतीय वोटरों के बीच पार्टी की स्थिति को खतरा हो सकता है। हाल के सालों में मुंबई में मराठी वोटरों का अनुपात कम हुआ है, जिससे जीत के लिए अल्पसंख्यक समुदायों का समर्थन जरूरी हो गया है।

और मनसे के साथ होने और कांग्रेस के समर्थन के बिना, मुस्लिम वोट जीतना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे ने इस समुदाय को निशाना बनाते हुए कई बयान दिए हैं। शहर में कांग्रेस को पारंपरिक रूप से उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटर्स का समर्थन मिलता रहा है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि सिर्फ मराठी मुद्दे पर जीतना मुश्किल है; उन्हें उस सेक्युलर वोट बैंक की जरूरत है जो कांग्रेस देती है।

कांग्रेस ने मनसे से बनाई दूरी इसके उलट, खबर है कि कांग्रेस दोनों ठाकरे ब्रदर्स के बीच बढ़ती नजदीकी से नाखुश है। पार्टी ने पहले घोषणा की थी कि वह मुंबई चुनाव अकेले लड़ेगी, क्योंकि उसे डर था कि मनसे की "उत्तर भारतीयों के खिलाफ" छवि उसके मुख्य समर्थकों को दूर कर देगी। कई कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि वे प्रवासियों के खिलाफ मनसे के आक्रामक रवैये के कारण उसके साथ गठबंधन नहीं कर सकते, जो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है।