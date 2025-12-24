Language
    Italy Direct Flight: रोम के लिए एअर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट, इंडिगो ने भी कर दिया लंदन के लिए एलान

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    टाटा ग्रुप की एअर इंडिया ने रोम के लिए फ्लाइट सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की है। इंडिगो ने भी दिल्ली से लंदन हीथ्रो के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने ...और पढ़ें

    एअर इंडिया 2020 की शुरुआत तक दिल्ली से इटली की राजधानी के लिए अपनी उड़ान सेवाएं संचालित करती थी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल भारत और यूरोप के बीच हवाई यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाटा ग्रुप की ओर से संचालित एअर इंडिया ने रोम (इटली) के लिए फ्लाइट सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की है। वहीं इंडिगो ने दिल्ली से लंदन हीथ्रो के लिए अपनी सेवाएं शुरू करने की योजना की घोषणा की है।

    एअर इंडिया 2020 की शुरुआत तक दिल्ली से इटली की राजधानी के लिए अपनी उड़ान सेवाएं संचालित करती थी, उसे कोविड-19 महामारी के कारण उन्हें निलंबित करना पड़ा था। इंडिगो पहले से ही मुंबई और लंदन हीथ्रो के बीच रोजाना, सीधी फ्लाइट संचालित करती है और अब लंदन के लिए 12 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करेगी।

    सप्ताह में चार बार फ्लाइट संचालित होगी

    एअर इंडिया ने कहा कि 25 मार्च, 2026 से एअर इंडिया दिल्ली और रोम (लियोनार्डो दा विंची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा - फिमिसिनो) के बीच सप्ताह में चार बार फ्लाइट संचालित करेगी।

    विमान कंपनी ने बयान में कहा है कि रोम आने-जाने की सेवा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को एअर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान पर संचालित होगी। इसमें बिजनेस क्लास में 18 फ्लैट बेड और इकोनॉमी क्लास में 238 सीटें होंगी।

    एअर इंडिया के चीफ कमर्शियल ऑफिसर निपुण अग्रवाल ने कहा, "भारत को दुनिया के ज्यादा हिस्सों से जोड़ना हमारी टॉप प्रायोरिटी में से एक है। भारत और इटली के बीच कल्चर, बिजनेस और ट्रेड में गहरे संबंध हैं। ये रोम को एअर इंडिया के बढ़ते नेटवर्क में एक स्वाभाविक जुड़ाव बनाता है।"

    'सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी'

    एयरलाइन ने बताया कि रोम के जुड़ने से, एयर इंडिया यूरोप में आठ और UK में तीन जगहों पर सर्विस देती है। अग्रवाल ने आगे कहा, "यह नॉन-स्टॉप सर्विस न सिर्फ दोनों राजधानियों के बीच सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाती है, बल्कि इटली से आने वाले यात्रियों को एयरलाइन के दिल्ली हब के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के डेस्टिनेशन तक ज्यादा विकल्प और आसान आगे की कनेक्टिविटी भी देती है।"

    वह कहते हैं, "दिल्ली के लिए सीधी उड़ानों के साथ रोम के लिए एअर इंडिया की सेवाओं की फिर से शुरुआत एक रणनीतिक रूप से अहम डेवलपमेंट है जो 2026 में लॉन्ग-हॉल मार्केट में लगातार ग्रोथ की उम्मीदों को मजबूत करता है।"

    'आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे'

    रोम एयरपोर्ट के चीफ एविएशन ऑफिसर इवान बासाटो ने कहा, "यह नई सर्विस प्रमुख ट्रैफिक सेगमेंट में बढ़ती मांग को पूरा करती है, जिससे इटली और भारत के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे और दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान के अवसर बढ़ेंगे।"

    इस बीच, इंडिगो ने कहा कि वह 2 फरवरी से दिल्ली और लंदन (हीथ्रो) के बीच नई डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू करेगी - हफ्ते में पांच बार - जो वेट/डैम्प लीज पर लिए गए बोइंग 787 एयरक्राफ्ट द्वारा ऑपरेट की जाएंगी। कंपनी ने कहा कि नए रूट पर सेवाएं इंडिगोस्ट्रेच और इकोनॉमी क्लास के साथ डुअल-क्लास कॉन्फिगरेशन में दी जाएंगी।

    इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्स ने कहा, "इस नई सर्विस से दोनों शहरों के बीच व्यापार, पर्यटन और परिवार और दोस्तों से मिलने के लिए यात्रा की बढ़ती मांग को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इंडिगो अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान और अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही भारत और प्रमुख वैश्विक गंतव्यों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही है।"

