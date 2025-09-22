Language
    बीच फ्लाइट में यात्री ने खोल दिया कॉकपिट का दरवाजा, मच गई अफरा-तफरी; बोला- 'टॉयलेट समझकर...'

    By Digital Desk Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:50 PM (IST)

    बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में एक यात्री द्वारा कॉकपिट का दरवाजा खोलने से अफरा-तफरी मच गई। क्रू ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी यात्री मणि और आठ अन्य यात्रियों को हिरासत में ले लिया। यात्री ने दावा किया कि उसने गलती से कॉकपिट के दरवाजे को टॉयलेट का दरवाजा समझ लिया था।

    यात्री के दरवाजा खोलते ही क्रू अलर्ट हो गया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु से वाराणसी जा रही एक फ्लाइट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। यह एअर इंजिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी। यात्री के दरवाजा खोलते ही क्रू अलर्ट हो गया। इसके बाद आरोपी यात्री मणि और 8 यात्रियों को हिरासत में ले लिया गया।

    यात्री ने कहा कि उसने इसे गलती से टॉयलेट का दरवाा समझ लिया। उसने कहा कि वह पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहा है और जब उसने कॉकपिट के दरवाजे का सिक्योरिटी कोड दबाया, तब उसे समझ आया कि यह दरवाजा टॉयलेट का नहीं बल्कि कॉकपिट का है।

    टॉयलेट जाना चाहता था यात्री

    दरअसल एअर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX-1086 बेंगलुरु से वाराणसी जा रही थी। तभी इसमें बैठा मणि नाम का यात्री टॉयलेट जाने के लिए खड़ा हुआ। जब वह पैसेंजर रो को पार कर टॉयलेट के पास पहुंचा, तो उसने कॉकपिट के दरवाजे को टॉयलेट का दरवाजा समझ लिया और फिर उसमें लगे सिक्योरिटी पासकोड बटन को दबा दिया।

    बटन दबते ही क्रू अलर्ट हो गया। वहां अफरा-तफरी जैसी स्थिति हो गई। यात्री को भी समझ आ गया कि उससे गलती हो गई है। पूछताछ के लिए मणि और उसके साथ के आठ यात्रियों को हिरासत में ले लिया गया। एयरलाइन ने कहा कि यात्री को सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है।

    एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा, 'हम फिर से यह दोहराते हैं कि हमारे पास मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं और उनका उल्लंघन नहीं हुआ। लैंडिंग के बाद यह मामला संबंधित अधिकारियों को बता दिया गया और इसकी जांच चल रही है।'

