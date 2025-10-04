गुजरात में 400 साल पुरानी मस्जिद होगी जमींदोज, हाईकोर्ट ने दी इजाजत; ये है मुख्य वजह

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। अहमदाबाद के सरसपुर क्षेत्र में स्थित 400 वर्ष पुरानी मस्जिद को महानगरपालिका द्वारा ढहाया जाएगा। महानगरपालिका ने इस संबंध में मस्जिद ट्रस्ट को नोटिस दिया था।

हाई कोर्ट ने भी अब महानगरपालिका के नोटिस को कानून सम्मत बताते हुए ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन व बुलेट ट्रेन के टर्मिनल के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।