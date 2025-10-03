Language
    इंतजार हो गया खत्म... अब इस दिन मिलेगा गुजरात भाजपा को नया अध्यक्ष, दावेदारी में यह नाम सबसे आगे

    By Jagran News Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:47 AM (IST)

    गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा अधिकारिक रूप से कर दी गई है। शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष पद के दावेदार शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। लंबे समय से नए अध्यक्ष का इंतजार था यह अति पिछड़ा वर्ग से होने की सबसे अधिक संभावना नजर आती है। शनिवार को चुनाव कराया जाएगा

    गुजरात भाजपा को कल मिलेगा नया अध्यक्ष (सांकेतिक तस्वीर)

     राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा अधिकारिक रूप से कर दी गई है। शनिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। अध्यक्ष पद के दावेदार शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। लंबे समय से नए अध्यक्ष का इंतजार था, यह अति पिछड़ा वर्ग से होने की सबसे अधिक संभावना नजर आती है।

    शनिवार को चुनाव कराया जाएगा

    चुनाव अधिकारी विधायक उदय कानगड के अनुसार, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए शुक्रवार को नामांकन भरा जा सकेगा। इसी दिन नामांकन की जांच व नाम वापसी होगी। एक से अधिक दावेदारों के नामांकन आते हैं, तो शनिवार को चुनाव कराया जाएगा। इसी दिन नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी।

    मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय ग्रह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समेत करीब डेढ़ सौ लोग इस चुनाव की मतदाता सूची में शामिल हैं।

    पार्टी की अब तक की परिपाटी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना सबसे प्रबल है। नए अध्यक्ष के रूप में पूर्व मंत्री एवं सांसद देवुसिंह चौहाण, राज्यसभा सदस्य मयंक नायक, पार्टी के महासचिव रजनी भाई पटेल के नामों की चर्चा है।