जगदीश विश्वकर्मा होंगे गुजरात भाजपा अध्यक्ष, इस दिन संभालेंगे पदभार

गुजरात सरकार में सहकारिता राज्यमंत्री जगदीश विश्वकर्मा राज्य भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय से हैं इसलिए ओबीसी वर्ग से नेता को चुना गया। जगदीश विश्वकर्मा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया और शनिवार को उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। विश्वकर्मा बनासकांठा जिले के वरणावाडा गांव के निवासी हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात सरकार में सहकारिता व प्रोटोकोल राज्यमंत्री जगदीश विश्वकर्मा राज्य भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। वह शनिवार सुबह अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाटीदार समुदाय से आते हैं। इसलिए, पहले से ही यह माना जा रहा था कि नए अध्यक्ष के रूप में ओबीसी वर्ग का नेता पहली पसंद होगा। पार्टी की परंपरा के अनुसार गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की गई और शुक्रवार को केवल जगदीश विश्वकर्मा ने ही नामांकन दाखिल किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को की जाएगी घोषणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा शनिवार को की जाएगी। इसके साथ ही वह पदभार भी ग्रहण करेंगे। विश्वकर्मा उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले की वडगाम तहसील के वरणावाडा गांव के रहने वाले हैं।