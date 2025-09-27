करूर भगदड़ पर एक्टर विजय का पहला रिएक्शन, बोले- मेरा दिल टूट गया

तमिलनाडु के करूर में रैली में हुई भगदड़ के कई घंटों बाद एक्टर विजय का आया पहला बयान सामने आया है। इसके साथ ही टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) प्रमुख और अभिनेता विजय ने एक्स पर लिखा कि मेरा दिल टूट गया है मैं असहनीय अवर्णनीय पीड़ा और दुःख से कराह रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में रैली में हुई भगदड़ के कई घंटों बाद एक्टर विजय का आया पहला बयान सामने आया है। टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) प्रमुख और अभिनेता विजय ने एक्स पर लिखा कि मेरा दिल टूट गया है; मैं असहनीय, अवर्णनीय पीड़ा और दुःख से कराह रहा हूं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आगे विजय ने एक्स पर लिखा कि मैं करूर में अपनी जान गंवाने वाले अपने प्रिय भाइयो और बहनों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं। मैं अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

अब तक 36 लोगों की हुई मौत अभिनेता-राजनेता की रैली के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बनने के बाद 8 बच्चे और 16 महिलाओं समेत 36 लोगों की की मौत हो गई। पहले 31 मौतों की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब तमिलनाडु सीएमओ ने स्पष्ट किया है कि 36 लोगों की मौत हुई है।