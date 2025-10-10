उत्तर भारत में गुलाबी ठंड की दस्तक, दिल्ली से बिहार तक गिरा तापमान; पढ़ें IMD का अपडेट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Weather Update: देश भर के अधिकांश राज्यों से अब गर्मी की विदाई शुरू हो गई है और गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली हो या बिहार हर जगह अब हल्की ठंड महसूस होने लगी है। सुबह और शाम को बाहर निकलने के बाद ठंड का एहसास होने लगा है। लोगों ने अब गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं।

दरअसल, ठंडी हवाओं के कारण दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच आइए आपको बताते हैं कि आज देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम कैसा रहेगा। दिल्ली-एनसीआर में गुलाबी ठंड का आगमन मध्य अक्टूबर में ही दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड का आगमन हो चुका है। मौसम विभाग ने पहले ही 12 अक्टूबर तक मौसम ऐसा ही रहने का पूर्वानुमान जारी किया था। ऐसे में दिल्ली में अभी बारिश के कोई आसार नहीं है। माना जा रहा है कि मौसम का अगर यही रुख रहा, दीवाली के बाद ठंड और बढ़ेगी।