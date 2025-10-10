Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करवा चौथ पर कैसा रहेगा मौसम, क्या चांद से पहले होगा बादलों का दीदार?

    By Ashok Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:09 AM (IST)

    इस वर्ष करवा चौथ पर मौसम साफ रहने का अनुमान है, जिससे चांद के दीदार आसानी से हो सकेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार, 18 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। तापमान धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है। अगले 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जम्मू में करवा चौथ पर मौसम के साफ रहने का अनुमान है।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। करवा चौथा पर मौसम साफ रहेगा। अक्सर करवा चौथ वाले दिन चांद बादलों के पीछे छिपे रहते थे लेकिन इस वर्ष चांद के दीदार के लिए बादलों के हटने का इंतजार नहीं करना पडे़गा।कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी शुक्रवार को है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर से मिली जानकारी अनुसार 18 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। शुक्रवार को दिन भर मौसम साफ रहेगा रात को हल्के बादल छाएंगे लेकिन इन बादलों में चांद का दीदार करना मुश्किल नहीं होगा।

    पिछले दिनों हुई वर्षा के बाद तापमान में कफी गिरावट दर्ज की गई थी लेकिन अब धीरे-धीरे मौसम सामान्य होने लगा है। वीरवार को जम्मू का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    कटड़ा का अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर का अधिकतम तापमान 22.4 जबकि न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा। गुलमर्ग का अधिकतम तापमान 10.2 जबकि न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    पहलगाम का अधिकतम तापमान 16.4 बकि न्यूनतम तापमान1.8 डिग्री सेल्सियस रहा।अगले 24 घंटों का पूर्वानुमान में जम्मू.कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है। ऊंचे क्षेत्रों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या गर्जन के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।