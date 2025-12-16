Aadhaar New Rules: क्या है आधार फेस ऑथेंटिकेशन? केंद्र सरकार लागू करने जा रही नए नियम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने नए आधार नियमों को मंजूरी दे दी है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (DPDP) के तहत फेस ऑथेंटिकेशन और पर्पस लिमिटेशन रिक्वायरमेंट्स को भी मंजूरी दी है.

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आधार कार्ड के लिए इन नए नियमों के लागू होने से बड़ा बदलाव आएगा. इससे आधार का इस्तेमाल सरकारी काम-काज के अलावा बाकी कामों में भी किया जा सकेगा. नए नियमों के तहत निजी कंपनियां भी सिस्टम का लीगल तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगी.

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, UIDAI इन सभी बदलावों को रीडिजाइन किए गए आधार एप में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. ये नए नियम प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ आधार का दैनिक जीवन में इस्तेमाल बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं.