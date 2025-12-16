राशन कार्ड पर संकट! e-KYC नहीं कराया तो रुक जाएगा सस्ता राशन

डिजिटल डेस्क,मुजफ्फरपुर। Bihar ration card e-KYC: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों को समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार काम कर रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।इस अभियान के तहत संदिग्ध लाभुकों के डेटा का निराकरण और शत-प्रतिशत आधार सीडिंग (e-KYC) सुनिश्चित की जाएगी। भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार से उपलब्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS Data) के आधार पर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 17 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक कैंप मोड में अपने-अपने क्षेत्रों में भौतिक सत्यापन कराएं और त्रुटिपूर्ण या संदिग्ध प्रविष्टियों का निष्पादन सुनिश्चित करें।

सभी के लिए ई केवाइसी जरूरी अभियान के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित सभी पात्र लाभुकों की e-KYC प्रक्रिया पूरी हो।इसके साथ ही लाभुकों और कार्डधारियों के बीच व्यापक स्तर पर सूचना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग शिविरों में पहुंचकर e-KYC करवा सकें।