Manipur Violence: 29-30 जुलाई को मणिपुर जाएंगे विपक्षी सांसद, INDIA गठबंधन का एक और सियासी दांव

नई दिल्ली, एजेंसी। मणिपुर में अभी भी दो समुदायों मैतेई और कुकी के बीच हिंसा रूकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं, इस बीच ये खबर भी सामने आई है कि भारत गठबंधन के सांसदों का एक दल 29-30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करेगा।

A team of INDIA alliance MPs to visit Manipur on 29-30 July