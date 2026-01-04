'यह लो...', शराबी ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को सांप दिखाकर धमकाया
हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चला रहे एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को धमकाने के लिए कथित तौर पर एक सांप निकाला। चंद्रायंगुट्टा में चेकिंग के ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर ने पुलिस को धमकाने के लिए कथित तौर पर सांप निकाल लिया।
पुलिस ने रविवार को बताया कि यह घटना शनिवार को चंद्रायंगुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में चेकिंग के दौरान हुई, जब ड्राइवर शराब पीकर ऑटो-रिक्शा चलाते हुए पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान जब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को ऑटो-रिक्शा अपनी चीजें निकालने के लिए कहा तभी उसने मरा हुआ सांप निकाल लिया और पुलिसकर्मियों को धमकाने की कोशिश की।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो
कहा कि वह मामला दर्ज न करें और उसका आटो छोड़ दें। इसके बाद वह मौके से भाग गया। ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में ऑटो-रिक्शा ड्राइवर सांप पकड़े हुए ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और यह कहते हुए सुना जा रहा है, यह लो (सांप).. मुझे मेरा वाहन (वापस) अभी चाहिए।
