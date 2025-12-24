तमिलनाडु में फटा बस का टायर, दो कारों से हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक सरकारी बस के दूसरी तरफ मुड़ने और दो गाड़ियों से टकराने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बुधवार को ये हादसा बस का टायर फटने से हुआ।
तिरुचिरापल्ली से चेन्नई जा रही एक सरकारी बस नेशनल हाईवे पर चल रही थी, अचानक टायर फटने से दिशा बदल गई और रोड डिवाइडर पर चढ़कर उल्टी दिशा में चली गई।
7 की मौत, कई घायल
एक जिला पुलिस अधिकारी ने बताया, "बस की चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रहे 2 गाड़ियों (एक SUV और एक कार) से आमने-सामने टक्कर हो गई; दोनों प्राइवेट गाड़ियों में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है।" उन्होंने यह भी बताया कि कई लोग घायल हुए हैं।
