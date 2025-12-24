Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तमिलनाडु में फटा बस का टायर, दो कारों से हुई टक्कर में 7 लोगों की मौत 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 11:25 PM (IST)

    तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक सरकारी बस का टायर फटने से वह दूसरी तरफ मुड़ गई और दो गाड़ियों से टकरा गई, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, हा ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के कुड्डालोर में एक सरकारी बस के दूसरी तरफ मुड़ने और दो गाड़ियों से टकराने से कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बुधवार को ये हादसा बस का टायर फटने से हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिरुचिरापल्ली से चेन्नई जा रही एक सरकारी बस नेशनल हाईवे पर चल रही थी, अचानक टायर फटने से दिशा बदल गई और रोड डिवाइडर पर चढ़कर उल्टी दिशा में चली गई।

    7 की मौत, कई घायल

    एक जिला पुलिस अधिकारी ने बताया, "बस की चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रहे 2 गाड़ियों (एक SUV और एक कार) से आमने-सामने टक्कर हो गई; दोनों प्राइवेट गाड़ियों में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है।" उन्होंने यह भी बताया कि कई लोग घायल हुए हैं।

    यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर में बड़ा हादसा: 10 मिनट का शार्टकट अपनाने में बाइक सवार पांच लोग गरीब रथ ट्रेन से कटे