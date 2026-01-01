8वें वेतन आयोग से लेकर LPG की कीमतों तक... आज से बदल जाएंगे ये 10 नियम, आपकी जेब पर होगा असर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नया साल आपके बैंक अकाउंट, सैलरी, टैक्स और रोजमर्रा के खर्चों में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। 1 जनवरी 2026 यानी आज की सुबह से कई नियम लागू हो गए हैं, जो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। कोई सैलरी बढ़ने की उम्मीद कर रहा है, तो कोई एक छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान झेल सकता है। अगर आप समय पर तैयारी नहीं करेंगे, तो टैक्स फाइलिंग रुक सकती है, रिफंड अटक सकता है या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं कि नए साल में क्या-क्या बदलने वाला है और आपको क्या करना चाहिए?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये बदलाव कर्मचारी, पेंशनर, किसान, लोन लेने वाले और आम लोगों सभी के जीवन को प्रभावित करेंगे। कुछ नियमों में राहत मिल सकती है, तो कुछ में सख्ती बढ़ेगी। सबसे अहम है कि 31 दिसंबर 2025 तक कुछ जरूरी काम पूरे कर लें, वरना नया साल मुश्किलें लेकर आएगा।

PAN और आधार लिंक नहीं किया तो बढ़ेगी परेशानी सबसे बड़ी चेतावनी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। अगर आप इस तारीख तक लिंकिंग नहीं करते, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड अटक जाएगा, बैंकिंग काम रुक सकते हैं और इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा।

लेकिन अगर आप बाद में लिंक कराते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। यह नियम खासतौर पर उन लोगों पर लागू है जिन्होंने आधार एनरोलमेंट आईडी से PAN बनवाया था। अगर आपका PAN पहले से लिंक है, तो चिंता न करें, लेकिन स्टेटस चेक कर लें। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आसानी से लिंकिंग और स्टेटस चेक किया जा सकता है।

LPG सिलेंडर और पेट्रोल-डीजल के दाम हर महीने की तरह 1 जनवरी को घरेलू और कमर्शियल LPG के नए रेट आएंगे। क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने से 30-40 रुपये की कटौती की उम्मीद है। इससे किचन का बजट राहत में आएगा। पेट्रोल-डीजल और हवाई ईंधन के दाम भी रिवाइज होंगे, जो टिकट सस्ते कर सकते हैं।

क्रेडिट स्कोर अब तेजी से अपडेट होगा लोन या क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अभी क्रेडिट स्कोर महीने में एक बार अपडेट होता है, लेकिन 2026 में यह हर हफ्ते अपडेट होने लगेगा। अगर आप EMI समय पर भरते हैं, तो फायदा जल्दी दिखेगा और लोन अप्रूवल आसान हो जाएगा।

हालांकि, एक दिन की देरी भी स्कोर पर तुरंत असर डालेगी, जो लोन की ब्याज दर बढ़ा सकती है। यह बदलाव RBI के नए नियमों से आएगा और पारदर्शिता बढ़ाएगा। अच्छा स्कोर रखने वाले लोगों को सस्ता लोन मिल सकता है।

8वें वेतन आयोग से सैलरी-पेंशन में हो सकती है बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नया साल अच्छी खबर लेकर आ सकता है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है।

सरकार ने आयोग को मंजूरी दे दी है और उम्मीद है कि यह करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को फायदा पहुंचाएगा। हालांकि आयोग की सिफारिशें आने में 18 महीने तक का समय लग सकता है। इसलिए ये कह नहीं सकते हैं कि बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी, लेकिन जानकारों का मानना है कि 1 जनवरी 2026 से ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर मिलेगी यानी अगर बाद में भी सिफारिशें लागू होती हैं तो एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगी।

उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर 2.15 से 3.0 तक हो सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में 20 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है। इसके साथ ही DA, HRA और पेंशन भी बढ़ेगी। इनकम टैक्स के नए नियम और फॉर्म नए साल में टैक्स भरने वाले लोगों के लिए भी बदलाव आने वाले हैं। जनवरी 2026 से नया इनकम टैक्स फॉर्म आने की उम्मीद है, जिसमें बैंक ट्रांजेक्शन और खर्चों की ज्यादा डिटेल मांगी जाएगी। इससे टैक्स फाइलिंग आसान तो होगी, लेकिन गलती की गुंजाइश कम हो जाएगी। अगर आपकी इनकम और खर्च मैच नहीं करते, तो सवाल हो सकते हैं।

इसके अलावा, पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह नया कानून अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है। इसका मकसद टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और कोर्ट केस कम करना है। टैक्स प्लानिंग के लिए दिसंबर का महीना महत्वपूर्ण है। नए फॉर्म में प्री-फिल्ड डेटा ज्यादा होगा, इसलिए सही जानकारी देना जरूरी होगा।

बैंक रेट्स और FD में बदलाव संभव बड़े बैंक जैसे SBI, HDFC और PNB जनवरी में ब्याज दरों पर नए फैसले ले सकते हैं। FD रेट्स और लोन की ब्याज दरें बदल सकती हैं। अगर आप निवेश या लोन प्लान कर रहे हैं, तो जनवरी इंतजार करें, क्योंकि रेट्स कम हो सकते हैं।

किसानों के लिए फार्मर आईडी जरूरी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभ लेने वाले किसानों के लिए अलर्ट है। कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जनवरी 2026 से फार्मर आईडी अनिवार्य हो रही है। यह आईडी जमीन के रिकॉर्ड से लिंक होगी और किसान की पूरी डिजिटल जानकारी रखेगी।