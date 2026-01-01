देशभर में नए साल 2026 का धूमधाम से स्वागत, PM मोदी ने दी शुभकामनाएं; लिखा पोस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज से नए वर्ष का आगाज हो रहा है। साल 2026 का लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया है। विश्व के हर कोने में लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नए साल के मौके पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने साल के पहले दी सुबह-सुबह एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को नए वर्ष 2026 की बधाई दी है। उन्होंने नए साल पर कामना करते हुए कहा कि ये नया साल सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए।