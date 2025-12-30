UPSSSC Lekhpal Recruitment 2025: लेखपाल के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल के 7994 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 29 दिसंबर से शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि 04 फरवरी, 2026 निर्धारित है।
चयन प्रक्रिया
उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए एक-चौथाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी।
पात्रता मापंदड
- लेखपाल के पदों पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों के पास यूपी पीईटी परीक्षा का स्कोरकार्ड होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण की हो।
- लेखपाल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
लेखपाल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर यूपी पीईटी 2025 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नबंर को दर्द करें
- रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद एप्लीकेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
