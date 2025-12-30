UKPSC Lecturer Recruitment 2026: लेक्चरर के 808 पदों पर रजिस्ट्रेशन कल से शुरू, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार उत्तराखंड में बतौर लेक्चरर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं। वे कल यानी 31 दिसंबर से इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 808 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार 20 जनवरी, 2026 तक इन पदों पर अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को 28 जनवरी से लेकर 06 फरवरी, 2026 तक का समय दिया जाएगा।

वेतनमान इस पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। आयु-सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य के एससी एवं एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।