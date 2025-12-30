Language
    UKPSC Lecturer Recruitment 2026: लेक्चरर के 808 पदों पर रजिस्ट्रेशन कल से शुरू, ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:27 PM (IST)

    यूकेपीएससी की ओर से लेक्चरर के पदों पर आवेदन प्रक्रिया कल यानी 31 दिसंबर से शुरू कर दी जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक या स्नातकोत् ...और पढ़ें

    Hero Image

    UKPSC Lecturer Recruitment 2026: यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने लेक्चरर के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार उत्तराखंड में बतौर लेक्चरर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं। वे कल यानी 31 दिसंबर से इन पदों पर आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिये कुल 808 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवार 20 जनवरी, 2026 तक इन पदों पर अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को 28 जनवरी से लेकर 06 फरवरी, 2026 तक का समय दिया जाएगा।

    वेतनमान

    इस पद पर चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये प्रदान किए जाएंगे।

    आयु-सीमा

    आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य के एससी एवं एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।


    शैक्षणिक योग्यता

    लेक्चरर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, स्नातकोत्तर या डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रताएं भी होनी चाहिए।


    ऐसे कर सकेंगे अप्लाई

    यूकेपीएससी की ओर से लेक्चरर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कल यानी 31 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां रजिस्ट्रेशन करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर 'How to Apply' लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और मोबाइल नबंर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें।
    • अब जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

