SSC GD Constable 2026: एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, 10th पास तुरंत कर लें अप्लाई
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल के 25487 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 31 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो युवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हैं ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दसवीं पास ऐसे युवा जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 31 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
नहीं बढ़ेगी लास्ट डेट
सभी अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि एसएससी की ओर से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर तय तिथि के अंदर आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी। ऐसे में अभ्यर्थी कल तक एप्लीकेशन फॉर्म अवश्य भर लें।
10th पास आवेदन के लिए पात्र
एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।
स्वयं भर सकते हैं फॉर्म
इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स एवं लिंक यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- एसएससी जीडी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर Apply लिंक पर क्लिक करके भर्ती से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- यहां पहले New User? Register Now लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
- इसके बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल भरकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।
- अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ निर्धारित फीस (यदि लागू हो) जमा करना अनिवार्य है। बिना शुल्क जमा किये गए फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए फीस 100 रुपये निर्धारित है। एससी, एसटी एवं महिला वर्ग से आने वाले अभ्यर्थी निशुल्क एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।