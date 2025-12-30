SSC GD Constable 2026: एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल, 10th पास तुरंत कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। दसवीं पास ऐसे युवा जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से कॉन्स्टेबल जीडी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट कल यानी 31 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

नहीं बढ़ेगी लास्ट डेट सभी अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए बता दें कि एसएससी की ओर से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर तय तिथि के अंदर आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। इस भर्ती के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी। ऐसे में अभ्यर्थी कल तक एप्लीकेशन फॉर्म अवश्य भर लें।

10th पास आवेदन के लिए पात्र एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट नियमानुसार प्रदान की जाएगी।