UP Lekhpal Vacancy 2026: यूपी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन आज से स्टार्ट, OBC पदों में भी बढ़ोत्तरी, चेक करें रिवाइज्ड डिटेल

जॉब डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से लेखपाल के 7994 रिक्त पदों भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन आज यानी 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। जो उम्मीदवार लेखपाल पदों के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 जनवरी 2026 निर्धारित है।

महत्वपूर्ण डेट्स नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 16 दिसंबर 2025 ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की डेट 29 दिसंबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 योग्यता एवं मापदंड लेखपाल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (UP PET) परीक्षा का वैलिड स्कोरकार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष योग्यता हासिल की हो। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार उम्र में छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन प्रॉसेस इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार स्वयं ही ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स यहां दी जा रही हैं-

फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Applicant's Dashboard में जाकर यूपी पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉग इन करके आवेदन स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं और Applicant Segment

के अंतर्गत दिये गये Applicant's ashboard पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉग इन करना होगा।

लॉग इन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को सम्बन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित Modify Application बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा । तदुपरान्त अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा। UP Lekhpal Vacancy 2026 Application Form

नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।