Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के 32 हजार से ज्यादा पदों पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, देखें पात्रता सहित अन्य डिटेल

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:39 PM (IST)

    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 32,679 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 31 दिसंबर से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    UP Police Bharti 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो उम्मीदवार (UP Police Constable 2026) परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब वे कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 32,679 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी 31 दिसंबर से शुरू कर दिए गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर 31 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें