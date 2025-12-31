Rajasthan Patwari Final Result 2025: राजस्थान पटवारी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) की ओर से पटवारी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। राजस्थान पटवारी परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। फाइनल रिज्लट के मुताबिक टीएसी के लिए कुल 462 उम्मीदवार और नॉन टीएसपी के लिए कुल 2858 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। उम्मीदवार फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नबंर और अपने अभिभावक के नाम की जांच कर सकते हैं।