    BSEB Sakshamta Pariksha 2026: बिहार सक्षमता परीक्षा फेज-5 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:15 PM (IST)

    बिहार सक्षमता परीक्षा फेज-5 के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 31 दिसंबर से शुरू हो गए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर र ...और पढ़ें

    BSEB Sakshamta Pariksha 2026: रजिस्ट्रेशन आज से शुरू।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से सक्षमता परीक्षा फेज-5 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 31 दिसंबर से शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार 09 जनवरी, 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

    परीक्षा शुल्क

    इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1,100 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य है।

    परीक्षा पैटर्न

    इस परीक्षा में उम्मीदवारों से भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य विषय से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे तीस मिनट निर्धारित की गई है।

    BSEB Sakshamta Pariksha 2026ऐसे करें ऑनलाइन पंजीकरण

    जो उम्मीदवार बिहार सक्षमता फेज-5 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अप्लाई कर सकेंगे।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर Online Apply for Sakshamta Pariksha 5th Phase लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन कर लें।
    • अब अपनी रंगीन फोटो व मांगे गए दस्तेवाजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • इसके बाद परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

    जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने के लिए कक्षा दसवीं का प्रमाण-पत्र, बारहवीं एवं स्नातक का प्रमाण-पत्र, बीएड या डीएलएड का प्रमाण-पत्र और आधार कार्ड व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। 

     

