BSEB Sakshamta Pariksha 2026: बिहार सक्षमता परीक्षा फेज-5 के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू, इन स्टेप्स से करें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से सक्षमता परीक्षा फेज-5 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। वे अब इस परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस परीक्षा में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज यानी 31 दिसंबर से शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवार 09 जनवरी, 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

परीक्षा शुल्क इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 1,100 रुपये परीक्षा शुल्क के रूप में जमा करना अनिवार्य है। परीक्षा पैटर्न इस परीक्षा में उम्मीदवारों से भाषा, सामान्य अध्ययन और सामान्य विषय से 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कंप्यूटर मोड में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे तीस मिनट निर्धारित की गई है।