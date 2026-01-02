UP Police Bharti 2025: असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, जल्द कर लें अप्लाई
यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर आवेदन करने की आज यानी 02 दिसंबर अंतिम तिथि है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन ...और पढ़ें
जॉब डेस्क, नई दिल्ली: यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार यूपी में बतौर असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं। वे उम्मीदवार इन पदों के लिए केवल आज यानी 02 जनवरी, 2026 तक ही आवेदन कर सकेंगे।
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 44 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। वे आज ही आवेदन कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।
रजिस्ट्रेशन फीस
यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और एससी एवं एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है।
शैक्षणिक योग्यता
असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिकी और गणित विषय से कक्षा 12वीं पूरी की हो।
आयु-सीमा
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही अधिकतम आयु 22 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।
UP Police Bharti 2025: ऐसे करें असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए अप्लाई
यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास आज आखिरी मौका है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन माध्यम में अप्लाई कर सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन करने लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर ऑनलाइन अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से भर लें।
- सभी डिटेल भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- अब रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
यह भी पढ़ें: Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल के 5 हजार से ज्यादा पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, यहां से कर सकेंगे अप्लाई
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।