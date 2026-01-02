UP Police Bharti 2025: असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार यूपी में बतौर असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर नौकरी करना चाहते हैं। वे उम्मीदवार इन पदों के लिए केवल आज यानी 02 जनवरी, 2026 तक ही आवेदन कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 44 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। वे आज ही आवेदन कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को आवेदन करने का दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन फीस यूपी पुलिस में असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को कैटेगरी वाइज रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये और एससी एवं एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये निर्धारित की गई है।