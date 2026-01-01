Language
    Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल के 5 हजार से ज्यादा पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, यहां से कर सकेंगे अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:06 PM (IST)

    हरियाणा में पुलिस कॉन्स्टेबल के पांच हजार से ज्यादा पदों पर रजिस्ट्रेशन 11 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। उम्मीदवारों को आवेदन करने का 25 जनवरी तक का मौका द ...और पढ़ें

    Haryana Police Recruitment 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा में पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 5,500 पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार हरियाणा में कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। अब वे जल्द ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग की ओर से एप्लीकेशन विंडो 11 जनवरी से एक्टिव कर दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित है।

    पात्रता मानदंड

    • हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं उत्तीर्ण की हो।
    • उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। हालांकि विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को आयु-सीमा में छूट भी दी जाएगी।


    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्ष, पीईटी और पीएसटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, करंट अफ्येर्स, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे।

    ऐसे कर सकेंगे खुद अप्लाई

    हरियाणा आयोग की ओर से पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से घर बैठे स्वयं फॉर्म भर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर, मोबाइल नबंर आदि को दर्ज करना होगा।
    • रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को भरने के बाद उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा।
    • अब फॉर्म भरने के बाद दर्ज की गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ लें।
    • अंत में भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
    आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट  hssc.gov.in विजिट कर सकते हैं। 

