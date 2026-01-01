Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल के 5 हजार से ज्यादा पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू, यहां से कर सकेंगे अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा में पुलिस कॉन्स्टेबल के कुल 5,500 पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार हरियाणा में कॉन्स्टेबल के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। अब वे जल्द ही इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग की ओर से एप्लीकेशन विंडो 11 जनवरी से एक्टिव कर दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित है।