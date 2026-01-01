IB ACIO Exam City Slip 2025: आईबी एसीआईओ ग्रेड-2 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-2 और एग्जीक्यूटिव परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार टियर-1 की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। अब वे टियर-2 परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।