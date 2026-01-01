IB ACIO Exam City Slip 2025: आईबी एसीआईओ ग्रेड-2 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी, यहां से करें डाउनलोड
आईबी की ओर से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-2 और एग्जीक्यूटिव परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आईबी की ऑफिशियल ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड-2 और एग्जीक्यूटिव परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार टियर-1 की परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। अब वे टियर-2 परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।
IB ACIO Exam City Slip 2025: ऐसे डाउलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप
आईबी ने एसीआईओ ग्रेड-2 टियर-2 परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी है। ऐसे में उम्मीदवारों की मदद के लिए यहां एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
- एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर विजिट करें।
- इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'IB ACIO recruitment section' सेक्शन पर क्लिक करें।
- अब लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
- लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद एग्जाम सिटी स्लिप आपकी वेबसाइट पर ओपन हो जाएगी।
- एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन होगा टियर-2 एग्जाम
आईबी की ओर से एसीआईओ ग्रेड-2 टियर-2 परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 11 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 3717 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।
जो उम्मीदवार टियर-2 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। उन सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in विजिट करते रहें। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद की कम समय बचा है। इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत बनानके लिए रोजाना रिविजन करें और मॉक टेस्ट भी जरूर दें।
