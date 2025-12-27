UP Anganwadi Bharti 2025: उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में हेल्पर और वर्कर के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई

जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में हेल्पर और वर्कर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास अब कुछ दिनों का ही समय है। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में बतौर हेल्पर और वर्कर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, हेल्पर और वर्कर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। ऐसे में सभी उम्मीदावरों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।