    UP Anganwadi Bharti 2025: उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में हेल्पर और वर्कर के पदों पर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:38 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में हेल्पर और वर्कर के पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर ...और पढ़ें

    UP Anganwadi Bharti 2025: ऐसे करें अप्लाई।

    जॉब डेस्क, नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में हेल्पर और वर्कर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास अब कुछ दिनों का ही समय है। जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में बतौर हेल्पर और वर्कर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं। वे ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें, हेल्पर और वर्कर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। ऐसे में सभी उम्मीदावरों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले आवेदन प्रक्रिया को अवश्य पूरा कर लें। अन्यथा उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।

    इन जिलों में करें आवेदन

    जिलों का नाम पदों की संख्या
    गाजीपुर  1352
    रायबरेली  1034
    बदायूं  1382
    कासगंज  1032
    अयोध्या  948

    पात्रता मानदंड

    • उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में हेल्पर और वर्कर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा बारहवीं व इसके समकक्ष कक्षा उत्तर्ण होना चाहिए।
    • आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जुलाई, 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवारों का चयन कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा व साक्षात्कार आयोजित नहीं कराया जाएगा।

    ऐसे करें खुद अप्लाई

    उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी में हेल्पर और वर्कर के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन माध्यम में आवेदन कर सकते हैं।

    • ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमेपज पर रजिस्ट्रेशन सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद 'UP Anganwadi Recruitment 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • अब व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करें।
    • अब आवश्य दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
    • अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

