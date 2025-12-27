Language
    Bihar SHS ANM Answer Key 2025: एएनएम और ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट प्रोविजनल आसंर-की जारी, इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 09:55 AM (IST)

    ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट और नर्स परीक्षा के लिए प्रोविजनल आसंर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आसंर-की डाउनलोड करने के बाद अपने उत्तरों का मिलान कर सकते है ...और पढ़ें

    Hero Image

    Bihar SHS ANM Answer Key 2025: यहां देखें पूरी डिटेल्स।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार स्वास्थ विभाग स्टेट हेल्थ सोसायटी (SHSB) की ओर से ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट और नर्स परीक्षा के लिए प्रोविजनल आसंर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे प्रोविजनल आसंर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। प्रोविजनल आसंर-की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। आसंर-की डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा। 

    Bihar SHS ANM Answer Key 2025ऐसे डाउनलोड करें प्रोविजनल आसंर-की

    बिहार स्वास्थ विभाग स्टेट हेल्थ सोसायटी की ओर से ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट और नर्स परीक्षा के लिए प्रोविजनल आसंर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके प्रोविजनल आसंर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    • प्रोविजनल आसंर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर प्रोविजनल आसंर-की लिंक पर क्लिक करें।
    • इसके बाद एप्लीकेशन नबंर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद प्रोविजनल आसंर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    एएनएम की परीक्षा 17, 18 और 19 दिसंबर को आयोजित कराई गई थी, जबकि ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट की परीक्षा 20 दिसंबर को आयोजित कराई गई थी। इस भर्ती परीक्षा के जरिये ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट के कुल 220 पद और एएनएम के कुल 5006 पदों पर भर्ती की जाएगी। आंसर-की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं है। वे इसके लिए आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। 

    कब जारी होगा रिजल्ट

    आंसर-की जारी होने के बाद ऑप्थैल्मिक असिस्टेंट और नर्स परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जा सकता है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट अवश्य विजिट करते रहें। 

     

